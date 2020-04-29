Уткин сравнил Месси и Роналду

Теги василий уткинкриштиану роналдулионель месси

Уткин сравнил Месси и Роналду

Известный блогер Василий Уткин рассказал, что думает о форварде "Ювентуса" Криштиану Роналду и нападающем "Барселоны" Лионель Месси.

"Наверное, спустя годы, спустя десятилетия люди будут вспоминать Криштиану Роналду и признавать его человеком своего времени, в отличие от Лео Месси. И здесь мы говорим об очень тонкой материи. Мы говорим о грани, которая отделяет великих от невеликих, даже чуть-чуть не достигших этого критерия.

Величие Лео Месси абсолютно беспрекословно. По большому счету открытым остается лишь вопрос, является ли Месси самым выдающимся футболистом в истории. Я бы не дал здесь однозначного ответа.

Но Криштиану… Мы вступили во время, когда чемпионаты мира перестают быть единственным критерием (определения величия игрока). Сегодня игроки, не представляющие великие футбольные нации, могут в полной мере воплотить свои таланты и возможности, играя за великие клубы. Лига чемпионов становится равной мировым чемпионатам с точки зрения признания таланта футболиста. Но это веяние времени", - сказал Уткин в эфире нового выпуска "Футбольного клуба".

Напомним, Месси является обладателем шести "Золотых мячей". У Роналду на одну награду меньше.

А еще: Месси по рейтинговой системе ELO признан лучшим игроком 21 века| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Газзаев высказался о возможном возобновлении сезона

Газзаев высказался о возможном возобновлении сезона

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов