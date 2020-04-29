Уткин сравнил Месси и Роналду
Известный блогер Василий Уткин рассказал, что думает о форварде "Ювентуса" Криштиану Роналду и нападающем "Барселоны" Лионель Месси.
"Наверное, спустя годы, спустя десятилетия люди будут вспоминать Криштиану Роналду и признавать его человеком своего времени, в отличие от Лео Месси. И здесь мы говорим об очень тонкой материи. Мы говорим о грани, которая отделяет великих от невеликих, даже чуть-чуть не достигших этого критерия.
Величие Лео Месси абсолютно беспрекословно. По большому счету открытым остается лишь вопрос, является ли Месси самым выдающимся футболистом в истории. Я бы не дал здесь однозначного ответа.
Но Криштиану… Мы вступили во время, когда чемпионаты мира перестают быть единственным критерием (определения величия игрока). Сегодня игроки, не представляющие великие футбольные нации, могут в полной мере воплотить свои таланты и возможности, играя за великие клубы. Лига чемпионов становится равной мировым чемпионатам с точки зрения признания таланта футболиста. Но это веяние времени", - сказал Уткин в эфире нового выпуска "Футбольного клуба".
Напомним, Месси является обладателем шести "Золотых мячей". У Роналду на одну награду меньше.
А еще: Месси по рейтинговой системе ELO признан лучшим игроком 21 века| http://soccernews.ru
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Главные новости дня: 28 апреля
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