Уткин сравнил Месси и Роналду

Известный блогер Василий Уткин рассказал, что думает о форварде "Ювентуса" Криштиану Роналду и нападающем "Барселоны" Лионель Месси.

"Наверное, спустя годы, спустя десятилетия люди будут вспоминать Криштиану Роналду и признавать его человеком своего времени, в отличие от Лео Месси. И здесь мы говорим об очень тонкой материи. Мы говорим о грани, которая отделяет великих от невеликих, даже чуть-чуть не достигших этого критерия.

Величие Лео Месси абсолютно беспрекословно. По большому счету открытым остается лишь вопрос, является ли Месси самым выдающимся футболистом в истории. Я бы не дал здесь однозначного ответа.

Но Криштиану… Мы вступили во время, когда чемпионаты мира перестают быть единственным критерием (определения величия игрока). Сегодня игроки, не представляющие великие футбольные нации, могут в полной мере воплотить свои таланты и возможности, играя за великие клубы. Лига чемпионов становится равной мировым чемпионатам с точки зрения признания таланта футболиста. Но это веяние времени", - сказал Уткин в эфире нового выпуска "Футбольного клуба".

Напомним, Месси является обладателем шести "Золотых мячей". У Роналду на одну награду меньше.

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