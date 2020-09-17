Уткин сравнил новую форму "Барселоны" с полотенцем

Журналист и видеоблогер Василий Уткин подверг критике третий комплект формы "Барселоны" на сезон 2020/21.

Напомним, что экипировка выполнена в розовом цвете с бирюзовыми вставками.

"Я всё понимаю, это третья форма, но это же пипец. Испанский стыд для каталонской команды. Реально цвета команды в первенстве бань, жизнеутверждающие, для большого полотенца гамма идеальная. Надо узнать - эта форма, скорее всего, махровая", - написал Уткин в своём телеграм-канале.

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