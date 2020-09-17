Уткин сравнил новую форму "Барселоны" с полотенцем
Журналист и видеоблогер Василий Уткин подверг критике третий комплект формы "Барселоны" на сезон 2020/21.
Напомним, что экипировка выполнена в розовом цвете с бирюзовыми вставками.
"Я всё понимаю, это третья форма, но это же пипец. Испанский стыд для каталонской команды. Реально цвета команды в первенстве бань, жизнеутверждающие, для большого полотенца гамма идеальная. Надо узнать - эта форма, скорее всего, махровая", - написал Уткин в своём телеграм-канале.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
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|19
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|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
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|Реал Сосьедад
|20
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|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14