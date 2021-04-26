Уткин сравнил старт карьеры Гончаренко в "Краснодаре" и Олича в ЦСКА

Фото скриншот из видео на ютуб-канале Василия Уткина

Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин поделился мыслями о работе Ивицы Олича на посту главного тренера ЦСКА и Виктора Гончаренко у руля "Краснодара".

"Я говорил, что после ухода Гончаренко из ЦСКА нет никакого способа быстро оценить Олича. Потому что если выйдет плохо - всё понятно, Олич неопытный тренер, главным не работал... Да этого и хватит. А если хорошо - Олич свой парень, для чего его и взяли в сборную Хорватии вторым, сейчас пришёл в команду, в которой прежний главный определённо потерял контакт с игроками, а именно контакт - премиальное качество Олича... Так я и воспринимаю работу Ивицы в ЦСКА.

Был, конечно, третий шанс, что он скрытый тренерский гений и в нём этот гений разглядели, но кому разглядывать-то. Максим Орешкин умеет управлять деньгами, но не людьми, а прочие ассоциации шире фантазий "Диснея" - орешки грецкие похожи на мозги, а ещё орешками называют мелкий твёрдый кал среднего размера домашнего скота типа баранов. Оличу необходима поддержка. Ему нельзя отказать в полноценной предсезонке.

Но. В этой дилемме есть ещё и Гончаренко! Вчера он переиграл "Рубин". Именно переиграл. Но давайте применим к приходу Гончаренко в "Краснодар" ту же логику, которую нахлобучили на Олича в ЦСКА. Гончаренко пришёл в команду, которой определённо не хватало дисциплины. А он и есть дисциплина, причём в самых простых проявлениях в том числе. Гончаренко - антоним Олича; если про Ивицу мы не знаем, на что он способен, и можем предполагать максимум (если оптимисты), то Гончаренко, напротив, человек с отлично известным потолком, но ниже уровня не опускающийся. Гончаренко - сержант. Опытный, рота у него не первая. Он вздрючит и напомнит парням, как они тут оказались и зачем. Что и произошло.

Им достался "Рубин" без двух главных игроков этой весны. Проблемы "Рубина", но достался тем не менее тёпленьким. Ситуация для сержанта. Вздрюченный взвод взял высотку. Это уважаемый результат. И это результат честной работы. Ну да, Гончаренко, конечно, не летёха, но и не ефрейтор, работа соответствует званию. Пока. Он подошёл к ситуации со своими плюсами и минусами. В этом году задач у него уже нет. А у Олича - были. К сиюминутному решению плюсы Олича не подошли. Ну и что, собственно? Это входило в риски. Осенью узнаем, что за орешки нам достались, мы обречены попробовать их на вкус. Жизнь покажет, но за барашками подъедать я побрезгую", - написал Уткин в своём телеграм-канале.

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