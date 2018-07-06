Уткин сравнил возможный переход Головина в европейский клуб со свиданием с Джессикой Альбой

Известный российский телекомментатор Василий Уткин сравнил возможный переход полузащитника ЦСКА Александра Головина в европейский клуб со свиданием с американской актрисой Джессикой Альбой.

"Стоит ли Головину соглашаться на переход в один из европейских грандов? Здесь подмена понятий. Так можно говорить, когда ты сам выбираешь, а когда тебя - задумываться не приходится. Если приходишь на пляж с желанием познакомиться с Джессикой Альбой, то думаешь: "Может, в качалочку сходить, подзагореть, а то следы от футболки видны". А если она снимает тебя на вечеринке, то об этом не думаешь" - сказал Уткин.

Напомним, что на Головина претендуют несколько европейских топ-клубов, но фаворитами в борьбе за россиянина считаются "Челси" и "Ювентус".

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