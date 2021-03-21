Уткин связал приход Батуренко в "Ротор" с возможным назначением Семина
Фото: твиттер goleada/Автор неизвестен
Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин прокомментировал назначение Юрия Батуренко на пост главного тренера "Ротора". По мнению журналиста, это означает, что вскоре волгоградский клуб возглавит Юрий Семин.
"Назначение Батуренко в "Ротор" – это отложенное назначение Семина. Юрий Батуренко его тень, я читаю это как разговор Волгограда с Юрием Палычем, а тот посылает своего ординарца убедиться, что да как. И связываться с неочевидной борьбой за выживание тоже – ну, зачем", – написал Уткин в своем Telegram-канале.
Стоит отметить, что Батуренко был помощником Семина в "Локомотиве", "Мордовии" и "Анжи".
После 23 туров "Ротор" занимает 13-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, находясь в зоне переходных матчей.
Не пропустите: Сёмин отреагировал на слухи об интересе "Ротора". | http://soccernews.ru
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