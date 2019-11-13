Уткин: "Тамбов" стоит меньше, чем Дзюба достал из кармана Быстрова"

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Уткин: "Тамбов" стоит меньше, чем Дзюба достал из кармана Быстрова"

Известный журналист и блогер Василий Уткин в очередной раз подколол форварда "Зенита" Артёма Дзюбу за его сравнения стоимости составов питерского клуба и "РБ Лейпциг".

"Дзюба же предложил посчитать, сколько стоит "Лейпциг", сколько стоит "Зенит". Но он никогда не предлагал это посчитать перед матчем чемпионата России. "Тамбов" вообще стоит меньше, чем Дзюба из кармана Быстрова достал. По легенде, хотя свидетели найдутся", - сказал Уткин.

Инцидент с кражей денег у Быстрова произошёл в 2009 году. Пропавшие у него деньги оказались в куртке Дзюбы. Артём утверждает, что его подставили. Речь идёт о 23 тысячах рублей.

Напомним, что "Зенит" дважды проиграл "РБ Лейпциг" в Лиге Чемпионов и опустился на третье место в своей группе.

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