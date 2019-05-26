Уткин: "Тренер у "Барселоны" пустое место. Физрук"

Известный российский журналист и комментатор Василий Уткин раскритиковал "Барселону" за поражение от "Валенсии" (1:2) в финале Кубка Испании.

"Барселона" всем проигрывает. Беспомощная команда. Не может отстоять в Лиге Чемпионов победу в три мяча второй год подряд, ну что это. Месси - разговоров выше крыши, но что он выиграл? Например, со сборной Аргентины? Да и вообще. Кто там играет, в "Барселоне"? Пике этот гламурный? Его даже в "МЮ" в свое время не взяли, а сейчас вообще один бизнес на уме.

Тренер у "Барсы" просто пустое место. Физрук. Требл в две недели просрал. Вы много знаете тренеров, чтобы вот так изловчиться?" - написал Уткин в своем Telegram-канале.

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