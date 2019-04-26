Уткин: "У Кононова в "Спартаке" получиться не могло"
Василий Уткин рассказал, что думает о возможностях главного тренера "Спартака" добиться успеха в московском клубе.
"Олег Кононов проявил себя как пластилин в вопросе прихода в "Спартак". Ведь всем было понятно, что в какой-то момент он "Спартак" примет, и всё равно он не говорил об этом, даже на прямой вопрос журналистов, даже по окончанию его последнего матча с "Арсеналом", когда с ним уже болельщики прощались. Он и то не нашёл в себе сил или не счёл уместным сказать об этом прямо.
У Кононова в "Спартаке" получиться не могло. Ну не было для этого ни единой предпосылки. И вот сейчас получается, что мы должны праздновать победу "Спартака" над "Енисеем" - над последней командой, которая приехала "Спартаку" очки отдать", - сказал Уткин.
"Спартак" располагается на 5 месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в активе 39 баллов.
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|М
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|25
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|ЦСКА Москва
|25
|44
|4
|Краснодар
|25
|43
|5
|Спартак Москва
|25
|39
|6
|Арсенал Тула
|25
|38
|7
|Оренбург
|25
|35
|8
|Ростов
|25
|35
|9
|Ахмат
|25
|34
|10
|Урал
|25
|33
|11
|Рубин
|25
|31
|12
|Динамо Москва
|25
|28
|13
|Крылья Советов
|25
|27
|14
|Уфа
|25
|22
|15
|Анжи
|25
|19
|16
|Енисей Красноярск
|25
|16