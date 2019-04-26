Уткин: "У Кононова в "Спартаке" получиться не могло"

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Уткин: "У Кононова в "Спартаке" получиться не могло"

Василий Уткин рассказал, что думает о возможностях главного тренера "Спартака" добиться успеха в московском клубе.  

"Олег Кононов проявил себя как пластилин в вопросе прихода в "Спартак". Ведь всем было понятно, что в какой-то момент он "Спартак" примет, и всё равно он не говорил об этом, даже на прямой вопрос журналистов, даже по окончанию его последнего матча с "Арсеналом", когда с ним уже болельщики прощались. Он и то не нашёл в себе сил или не счёл уместным сказать об этом прямо.

У Кононова в "Спартаке" получиться не могло. Ну не было для этого ни единой предпосылки. И вот сейчас получается, что мы должны праздновать победу "Спартака" над "Енисеем" - над последней командой, которая приехала "Спартаку" очки отдать", - сказал Уткин.

 

"Спартак" располагается на 5 месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в активе 39 баллов.

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