Уткин: "У меня грустные впечатления от игры сборной России"

Спортивный комментатор Василий Уткин раскритиковал главного тренера сборной России Станислава Черчесова и игру с Испанией (3:3).

"Черчесов не говорит о футболистах, которых нет в составе. Как будто в обязанности тренера не входит объяснять, почему не играет тот или иной футболист. Я удивляюсь поведению Черчесова. Умный же человек. У него такая работа, что он должен отвечать и на вопросы. Представьте, Гагарин прилетел и не стал рассказывать, что он видел. Начальству отчитался и хватит.

У меня грустные впечатления от игры сборной России. Думаю, испанцам не особо было интересно с нами играть во втором тайме. У них во втором тайме в центре обороны играл полузащитник. Испанцы несколько подзабили на игру во втором тайме", - приводят слова Уткина российские СМИ.

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