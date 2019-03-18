Уткин указал на грубую судейскую ошибку в матче "Спартак" - "Зенит" и призвал ввести в РПЛ систему VAR
Известный российский телекомментатор Василий Уткин поделился впечатлениями от матча 20-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Зенитом", а также порассуждал о судействе в дерби двух столиц.
"В эмоциональном отношении игра "Спартак" - "Зенит" себя полностью оправдала и стала гвоздём тура. Что касается качества игры, я бы назвал его средним. Разговоры после матча в основном о судействе. Был ли пенальти на Дзюбе? Ну, конечно же, он был. VAR, где ты? VAR, приди к нам, дай нам если не свободу, то по крайней мере справедливость, хотя бы в футболе", - сказал Уткин.
Напомним, что матч завершился ничьей 1:1. "Зенит" и "Спартак" обменялись голами в первом тайме - отличились Денис Глушаков и Вильмар Барриос.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|41
|2
|ЦСКА Москва
|20
|36
|3
|Локомотив Москва
|20
|35
|4
|Краснодар
|20
|35
|5
|Спартак Москва
|20
|33
|6
|Ростов
|20
|29
|7
|Рубин
|20
|28
|8
|Ахмат
|20
|27
|9
|Арсенал Тула
|20
|27
|10
|Оренбург
|19
|26
|11
|Крылья Советов
|19
|24
|12
|Динамо Москва
|20
|23
|13
|Урал
|20
|23
|14
|Анжи
|20
|18
|15
|Уфа
|20
|16
|16
|Енисей Красноярск
|20
|11