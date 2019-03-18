Уткин указал на грубую судейскую ошибку в матче "Спартак" - "Зенит" и призвал ввести в РПЛ систему VAR

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Уткин указал на грубую судейскую ошибку в матче "Спартак" - "Зенит" и призвал ввести в РПЛ систему VAR

Известный российский телекомментатор Василий Уткин поделился впечатлениями от матча 20-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Зенитом", а также порассуждал о судействе в дерби двух столиц.

"В эмоциональном отношении игра "Спартак" - "Зенит" себя полностью оправдала и стала гвоздём тура. Что касается качества игры, я бы назвал его средним. Разговоры после матча в основном о судействе. Был ли пенальти на Дзюбе? Ну, конечно же, он был. VAR, где ты? VAR, приди к нам, дай нам если не свободу, то по крайней мере справедливость, хотя бы в футболе", - сказал Уткин.

Напомним, что матч завершился ничьей 1:1. "Зенит" и "Спартак" обменялись голами в первом тайме - отличились Денис Глушаков и Вильмар Барриос.

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