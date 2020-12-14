Уткин указал на судейскую помощь "Зениту" в чемпионской гонке РПЛ

Журналист и видеоблогер Василий Уткин считает, что "Зенит" стал единоличным лидером РПЛ по итогам 18 туров не без помощи арбитров.

"В общем, так или иначе, в эти выходные VAR притормозил ближайших соперников "Зенита". У "Спартака" не разобрали момент с руками Цаллагова. У ЦСКА проигнорировали завал Погребняком Магнуссона. Как же это могло произойти-то, а?" - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, что "Спартак" в гостях потерпел поражение от "Сочи" (0:1), а ЦСКА дома сыграл вничью с "Уралом" (2:2).

"Зенит" опережает "красно-белых" на 3 очка, а армейцев - на 4.

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