Уткин: "Укрепляюсь во мнении, что за нападением на меня стоит Агузаров или Черчесов"



Известный журналист, комментатор и блогер Василий Уткин считает, что организатором нападения мог стать главный тренер сборной России Станислав Черчесов или его агент Алан Агузаров.

"Я уже высказал совершенно конкретное предположение, что вижу за этим предупреждением фигуру либо непосредственно агента Алана Агузарова, либо стоящего за ним – как мне представляется – Станислава Черчесова. На прошлой неделе я был на футболе. Решил высказаться публично, чтобы у людей была возможность сразу мне сказать, что это не они. Это не было сделано. Поэтому я укрепляюсь в своем мнении и дальше живу осторожно", - приводит слова Уткина телеканал "Дождь" в YouTube.

Напомним, что 2 апреля неизвестный брызнул журналисту в лицо из баллончика. По словам Уткина, с ним все в порядке.

Ранее Уткин рассказывал, что Черчесов влияет на российских футболистов через Агузарова.

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