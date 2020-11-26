Уткин уверен, что Черчесов не покинет сборную России в ближайшее время

Известный блогер Василий Уткин высказался по поводу возможной отставки главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

Ранее сообщалось, что специалиста может сменить Курбан Бердыев.

"Отставки Черчесова и быть не может, это даже обсуждать смешно. А чисто теоретически такой вариант возможен только в том случае, если он, выйдя из студии "Матч ТВ", продолжил бы разговаривать в том же духе, например, с Александром Дюковым. Но в этом случае все происходило бы иначе", - написал Уткин в своем телеграм-канале.

Черчесов работает с российской национальной командой с августа 2016 года. Его подопечные не могут победить уже в шести матчах подряд. Кроме того, сам тренер на этой неделе дал скандальное интервью на телеканале "Матч ТВ", после которого критика в его адрес заметно усилилась.

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