Уткин в грубой форме ответил пропогандисту Соловьеву, который высказался про Киев
Известный комментатор, журналист и блогер Василий Уткин ответил пропагандисту Владимиру Соловьеву.
Изначально Соловьев предположил, что Уткин нуждается в психиатрической помощи. В ответ на это журналист обвинил телеведущего в том, что он владеет недвижимостью в Италии.
"Крикни громко, чтобы тебя все в Киеве услышали", — написал Соловьев на своей странице в Twitter.
"Смотри, будешь плохо сосать, заставят пересасывать", — прокомментировал слова Соловьева Уткин.
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