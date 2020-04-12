Уткин в грубой форме ответил пропогандисту Соловьеву, который высказался про Киев

Теги василий уткин

Уткин в грубой форме ответил пропогандисту Соловьеву, который высказался про Киев

Известный комментатор, журналист и блогер Василий Уткин ответил пропагандисту Владимиру Соловьеву.

Изначально Соловьев предположил, что Уткин нуждается в психиатрической помощи. В ответ на это журналист обвинил телеведущего в том, что он владеет недвижимостью в Италии.

"Крикни громко, чтобы тебя все в Киеве услышали", — написал Соловьев на своей странице в Twitter.

"Смотри, будешь плохо сосать, заставят пересасывать", — прокомментировал слова Соловьева Уткин.

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