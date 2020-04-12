Уткин в грубой форме ответил Соловьеву за критику в свой адрес

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Уткин в грубой форме ответил Соловьеву за критику в свой адрес

Журналист Василий Уткин отреагировал на слова телеведущего Владимира Соловьева.

Ранее Соловьев подверг Уткина критике за его слова о государстве.

"А, это тот Уткин, который давно нуждается в психиатрической помощи? И вы ждете, что мы будем комментировать слова этого глубоко больного несчастного человека? Да вы только взгляните на него. Он нуждается в помощи", - сказал Соловьев.

"Я родился в СССР, живу в России. Если я вижу, что мое правительство меня предает, то я не буду молчать. И мне не интересно мнение педерастической обезьяны Соловьева, которая сбежала от российских невзгод в Италию, а итальянскую беду пересиживает в России", - ответил Уткин.

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