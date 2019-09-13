Уткин: "В истории с Кокориным и Мамаевым наступило время беспредела"

Российский журналист и блогер Василий Уткин обратил внимание, что не все фигуранты дела с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева выйдут на свободу условно-досрочно.

"Мы все так или иначе хайпанули на истории Кокорина и Мамаева. Хайпанули-хайпанули, если называть этим словом объективно получившийся результат, а не намерения. Мы не сошлись в том, чего в этом деле больше - справедливости или абсурда, и если абсурда, то какого - смешного или мрачного, но сейчас в этой истории наступило время беспредела. Настоящего.

Троих отпустили. Мамаева и Кокориных. Самых известных, у кого были заступники. А четвёртого, Протасовицкого - НЕТ. Мало того, ему пока отказали в УДО. То есть тому из четверых, кто просто нахулиганил (и то спорно), про которого тупо неуместна риторика "зажрались", "края потеряли", "опозорили честь (флага, спорта, сборной)" - то есть тому, который сделай то же самое, но отдельно, скорей всего, ничего бы и не было, кроме штрафа в самом пиковом случае - вот его и продержат дольше всех.

Коллеги журналисты, мы с вами не должны обойти это молчанием. Это самый настоящий беспредел. Самый страшный - это ведь не когда кроваво погибает знаменитость. Это когда в тишине, в толщине стены от прохожих, старушка от голода умирает. Простите за параллели. Трое выходят. Остаётся один, за которого сильные мира сего не хлопотали. Их стыдить не буду - там клейма ставить давно негде. Но мы-то?

Не прошу перепоста, прошу внимания к теме. Если Протасовицкий и виноват, то никак не больше отпущенных. Вряд ли он в заключении вызывающе мочился на стену казармы или материл начальство, он достоин УДО в не меньшей степени. Происходит скотство. Протасовицкому - свободу", - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, что Мамаев и братья Кокорины 17 сентября выйдут из исправительной колонии. На прошлой неделе суд удовлетворил их ходатайство о досрочно-условном освобождении.

Вышеуказанные граждане отбывали наказание в Белгородской области, а их друг Александр Протасовицкий был отправлен в другой регион.

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