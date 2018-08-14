Уткин: "В "Зените" уже не первый год творится страшный бардак, в том числе кадровый"

Теги зенит санкт-петербургвасилий уткин

Уткин: "В "Зените" уже не первый год творится страшный бардак, в том числе кадровый"Известный комментатор Василий Уткин считает, что в "Зените" уже давно нет порядка.

"В "Зените" уже не первый год творится страшный бардак, в том числе кадровый. Там уже никто и не помнит, зачем приезжал каждый из игроков. "Зениту"предстоит долго разбираться с этим. И Семак в этом смысле является фигурой особенно противоречивой, ведь это по силу только специалисту. Может быть, он справится, но Семаку будет трудно", - сказал он.

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