Уткин: "В "Зените" уже не первый год творится страшный бардак, в том числе кадровый"

Известный комментатор Василий Уткин считает, что в "Зените" уже давно нет порядка.

"В "Зените" уже не первый год творится страшный бардак, в том числе кадровый. Там уже никто и не помнит, зачем приезжал каждый из игроков. "Зениту"предстоит долго разбираться с этим. И Семак в этом смысле является фигурой особенно противоречивой, ведь это по силу только специалисту. Может быть, он справится, но Семаку будет трудно", - сказал он.

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