Уткин: "VAR не обеднил футбол и не кастрировал"
Известный комментатор и журналист Василий Уткин рассказал о своем отношении к системе видеоассистента (VAR).
"VAR не обеднил футбол и не кастрировал. VAR еще всем нам принесет столько удивительных эмоций, что мало не покажется", - сказал Уткин в своем Youtube-канале.
Напомним, что в ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм" (4:3) арбитр Джюнейт Чакыр дважды пользовался VAR во время голов. Сначала это произошло при голе нападающего "Тоттенхэма" Фернандо Льоренте. У арбитра были сомнения по поводу его легитимности, но в итоге взятие ворот было засчитано. Затем Чакыр использовал VAR при голе Рахима Стерлинга в компенсированное время и отменил его, зафиксировав офсайд в начале атаки у Серхио Агуэро.
Не пропустите: Фернандиньо: "##### VAR!". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Ювентус" может продать Пьянича в "Реал"
-
Анчелотти: "Кулибали стоит 150 миллионов евро. Он - лучший защитник в мире"
-
Украинский вратарь: "Не поехал бы играть в Россию. Она – агрессор"
-
"Спартак" потерял Кутепова из-за травмы
-
Дортмундская "Боруссия" поборется с "Барселоной" за игрока "Атлетико"
-
Неймар вернется на поле в матче с "Монако" спустя три месяца после травмы
-
Президент "Зенита": "Никаких переговоров по Ковачичу не было"
-
"Ливерпуль" рассматривает форварда "Лилля" в качестве замены Салаху
-
"Ювентус" готов продать Дибалу
-
Свидетель: "Кокорин и Мамаев били Соловчука с криками: "Ты знаешь, кто мы?"
-
Уткин: "VAR не обеднил футбол и не кастрировал"
-
Кержаков: "Спартак" не блещет в атаке"
-
Моуринью: "Аякс" может выиграть Лигу Чемпионов"
-
"Бавария" нашла замену Нойеру
-
В Швеции футболист нанес травму партнеру, который должен был заменить его на поле
-
"Ювентус" намерен летом подписать четырех футболистов
-
Гвардиола потратил в "Манчестер Сити" 600 миллионов евро, однако при нем клуб ни разу не преодолел четвертьфинал Лиги Чемпионов
-
1
Монтелла сравнил Месси и Роналду
-
"Спартак" предложил свой вариант лимита на легионеров
-
Хедира больше не сыграет в этом сезоне
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|6
|13
|2
|Атлетико Мадрид
|6
|13
|3
|Клуб Брюгге
|6
|6
|4
|Монако
|6
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|14
|2
|Тоттенхэм
|6
|8
|3
|Интер Милан
|6
|8
|4
|ПСВ
|6
|2
|Группа C
|М
|О
|1
|ПСЖ
|6
|11
|2
|Ливерпуль
|6
|9
|3
|Наполи
|6
|9
|4
|Црвена Звезда
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Порту
|6
|16
|2
|Шальке
|6
|11
|3
|Галатасарай
|6
|4
|4
|Локомотив Москва
|6
|3
|Группа E
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|6
|14
|2
|Аякс
|6
|12
|3
|Бенфика
|6
|7
|4
|АЕК
|6
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|6
|13
|2
|Лион
|6
|8
|3
|Шахтер Донецк
|6
|6
|4
|Хоффенхайм
|6
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|12
|2
|Рома
|6
|9
|3
|Виктория Плзень
|6
|7
|4
|ЦСКА Москва
|6
|7
|Группа H
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|12
|2
|Манчестер Юнайтед
|6
|10
|3
|Валенсия
|6
|8
|4
|Янг Бойз
|6
|4