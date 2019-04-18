Уткин: "VAR не обеднил футбол и не кастрировал"

Известный комментатор и журналист Василий Уткин рассказал о своем отношении к системе видеоассистента (VAR).

"VAR не обеднил футбол и не кастрировал. VAR еще всем нам принесет столько удивительных эмоций, что мало не покажется", - сказал Уткин в своем Youtube-канале.

Напомним, что в ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм" (4:3) арбитр Джюнейт Чакыр дважды пользовался VAR во время голов. Сначала это произошло при голе нападающего "Тоттенхэма" Фернандо Льоренте. У арбитра были сомнения по поводу его легитимности, но в итоге взятие ворот было засчитано. Затем Чакыр использовал VAR при голе Рахима Стерлинга в компенсированное время и отменил его, зафиксировав офсайд в начале атаки у Серхио Агуэро.

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