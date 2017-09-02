Уткин: "Верить информацию о продаже ЦСКА сыну Абрамовича нельзя"

Известный комментатор Василий Уткин не верит, что ЦСКА может быть продан сыну Романа Абрамовича.

"Появилась информация о том, что покупателем ЦСКА может быть Абрамович-младший. Вне всякого сомнения, это был бы (насколько я могу судить) практически идеальный вариант для Евгения Гинера. Просто вариант мечты. Да что там, это было бы очень интересным вариантом для российского футпейзажа.

Но верить этому нельзя. Даже говорить серьезно не стоит, пока это в формате «кто-то говорит». Слишком соблазнительно самому начать додумывать детали, но: Сын Романа не живет в России. А он из футбольной семьи. Потомственный футболовладелец. То есть у него есть вкус. Достаточный для того, чтобы покупать или нет себе команду для того, чтобы заниматься ею и смотреть на нее глазами.

А отвлеченно можно владеть долей в алмазных шахтах, аптечных сетях или телеканале. Отвлеченно футбольные команды покупают только китайцы. И только ли в этом нам их никогда не понять", - приводит слова Уткина Telegram.

Ранее сообщалось, что сумма сделки может составить порядка 300 миллионов евро. Напомним, что ЦСКА испытывает финансовые проблемы и этим летом не смог приобрести или арендовать ни одного игрока.

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