Уткин: "Вернблум - отвратительный опорный полузащитник"

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Уткин: "Вернблум - отвратительный опорный полузащитник"

Известный комментатор Василий Уткин раскритиковал полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума.

"Мне кажется, отсутствие шведа в опорной зоне только помогает ЦСКА. Понтус - отвратительный опорный полузащитник, и он мешает играть в футбол, причём, как правило, мешает ЦСКА, а соперникам - в редких случаях. Эти его передачи… Мне кажется, без Вернблума средняя линия ЦСКА, особенно после появления Головина, гораздо интереснее. Когда армейцы играли на выезде с "Базелем", выход Дзагоева решил сразу две проблемы: помимо самого присутствия Алана на поле ещё и Вернблум ушёл из средней линии. Вообще, это очень помогает", - приводят слова Уткина российские СМИ.

Стоит отметить, что 31-летний Вернблум в некоторых пор играет в ЦСКА в нападении и в последних 3 матчах забил 3 гола.

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