Уткин: "Вида будто пукнул в приличном обществе"

Комментатор Василий Уткин высказался о скандальном поступке защитника сборной Хорватии Домагоя Виды, который скандировал "Слава Украине" после матча 1/4 финала ЧМ-2018 с Россией.

"Оказывается, лучший способ прослыть антиукраинским шовинистом - это назвать хорвата идиотом или другим словом, которое я не могу повторить в эфире. Во-первых, Виду так уже назвали Хорватская федерация футбола и ФИФА. Во-вторых, совершенно очевидно, что его на это спровоцировал Вукоевич.

Чего он такого сказал? Он будто пукнул в приличном обществе. Неуместно просто, вот и всё. В целом он нормальный парень, с поля вообще уходил с Игнашевичем в обнимку", - сказал комментатор.

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