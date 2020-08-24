Уткин восторженно оценил игру Романа Зобнина в матче с "Локомотивом"

Журналист, комментатор и блогер Василий Уткин поделился мнением об игре полузащитника "Спартака" Романа Зобнина в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с "Локомотивом" (2:1).

"Мое самое важное впечатление от игры "Спартак" - "Локомотив" - Зобнин. У него очень прилично заработала левая нога, как минимум три мягкие уверенные передачи в штрафную с правого края я насчитал. Это очень много. Я не о числе передач. Я о том, что игровой интеллект Романа до сих пор довольно безнадежно упирался в стереотипный технический инструментарий (по моим наблюдениям).

Что я имею в виду? Роман отлично умеет разрушать. Были случаи действий по лидеру соперника. Он умеет выполнять конкретные тактические задачи на поле, в том числе атакующие.

Это интеллект. Физически Роман — машина. Если сейчас подключается левая. Если уже были матчи, где он не стесняется (раньше, ок, пусть будет этот глагол — стеснялся!) бить по воротам. Ну, он превращается в игрока значительно более высокого класса. Способность к саморазвитию. Такая редкость для уже вполне зажиточного российского футболиста. Просто респект", — написал Уткин в своем Telegram-канале.

26-летний Зобнин выступает за "Спартак" с 2016 года. В составе московского клуба он провел 121 матч во всех турнирах, забил пять голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с "красно-белыми" действует до лета 2024 года.

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