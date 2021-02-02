Уткин возмущен приговором Навальному

1 Теги василий уткин

Уткин возмущен приговором НавальномуЖурналист и блогер Василий Уткин в своем Твиттере резко высказался поп поводу приговора оппозиционному политику Алексею Навальному.

"Нет ни эмоций, ни слов. Каждый день новое скотство", – написал Уткин.

Напомним, Суд заменил условный срок Навальному по так называемому "делу "Ив Роше" на реальный – 3,5 года по требованию ФСИН. Служба настаивала, что оппозиционер не отмечался в соответствующих органах, пока пребывал в коме и на лечении в Германии.

С учетом времени, проведенном под домашним арестом и в СИЗО, Навальному предстоит отбыть 2 года и 8 месяцев в колонии общего режима, но приговор не вступил в законную силу.

Читать также: Месси подаст в суд на руководство "Барселоны" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Согласен.Мало дали.

Ответить

главное

Матч 1/8 финала Лиги Чемпионов может быть перенесен из-за коронавирусных ограничений

Матч 1/8 финала Лиги Чемпионов может быть перенесен из-за коронавирусных ограничений

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов