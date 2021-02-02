Уткин возмущен приговором Навальному

Журналист и блогер Василий Уткин в своем Твиттере резко высказался поп поводу приговора оппозиционному политику Алексею Навальному.

"Нет ни эмоций, ни слов. Каждый день новое скотство", – написал Уткин.

Напомним, Суд заменил условный срок Навальному по так называемому "делу "Ив Роше" на реальный – 3,5 года по требованию ФСИН. Служба настаивала, что оппозиционер не отмечался в соответствующих органах, пока пребывал в коме и на лечении в Германии.