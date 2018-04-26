Уткин высказался насчет вызова Дзюбы в сборную России



Футбольный комментатор Василий Уткин раскритиковал нападающего тульского "Арсенала" Артема Дзюбу.

"За участие в матче с "Зенитом" платил не Дзюба. Он сказал, что хочет играть и заплатит, а в конце концов деньги выделила Тульская область, дотационный регион, где много бабушек и дедушек. Во-первых, это означает, что Дзюба - крохобор. Он сам сказал, что если не заплатит, то будет крохобором перед всеми. Артём, крохобор, я тебя поздравляю!

Но дело даже не в этом. Я думаю, что окончательно закрыт вопрос об игре Дзюбы в сборной по идеологическим причинам. Как-то очень глупо, когда за сборную платят пенсионеры. Наоборот, сборная должна их радовать. А футболист, который удовлетворяет свои амбиции за счёт бюджетников, не достоин игры в сборной. Сборная для другого. Он просто трепло", - приводят слова Уткина российские СМИ.

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