Уткин высказался о безальтернативных выборах главы РФПЛ

Известный блогер Василий Уткин в своем телеграме высказался по поводу информации о том, что в выборах президента РПЛ будет участвовать только один претендент.

Единственным кандидатом является действующий глава лиги Сергей Прядкин.

"Так никто кроме Прядкина и не появился на выборах главы РФПЛ. А теперь уже и время вышло заявляться. Ну, грустно. Я надеялся, выдвинется Алаев. Но он, что удивительно, не хочет. Прямо удивительно, что у него за планы превосходящие. Алаев бы справился. Умеет с людьми работать.

В общем, снова в тоску ныряем", - написал Уткин.

Несколько недель назад Прядкин сообщил, что клубы РПЛ единогласно выбрали его новым президентом организации на ближайшие пять лет. На данную новость негативно отреагировало руководство Российского футбольного союза, заявив, что перевыборы Прядкина прошли с нарушениями.

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