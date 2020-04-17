Уткин высказался о главном тренере "Локомотива" Семине

Блогер Василий Уткин в своем ютуб-канале рассказал, что думает о главном тренера московского "Локомотива" Юрии Семине.



"У Сёмина устаревшая тренерская методика. Последние лет семь-восемь всё очень быстро меняется. Мне не нравится, что люди относятся к нему, как к легенде, игнорируя тот факт, что Сёмин - живой человек. Делая так, эти люди теряют представление о том, чем сегодня живёт футбол", - сказал Уткин.



Соглашения Семина с "Локомотивом" рассчитано до лета этого года. О новом контракте стороны пока не договорились.

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