Уткин высказался о командах, борющихся за второе место в РПЛ
Известный комментатор и блогер Василий Уткин в телеграме рассказал, что думает о борьбе за второе место в РПЛ.
Напомним, второе место позволит команде выйти в групповой этап Лиги Чемпионов. На это место претендуют "Локомотив", "Краснодар" и ЦСКА.
"Приятно, что "Локомотив", несмотря на все давление и невзгоды, верен своему стилю. Как Юрий Палыч, кряхтя и подпрыгивая, вымучил с третьего - или четвертого, не помню - раза золотой матч, пришлось вдохновения Эдера ждать, а это штука редкая, - так вот и сейчас попадает в ЛЧ.
Удалось подхватить Николичу, надо признать. И это еще в сложной ситуации - тогда болельщики болели, а сейчас-то ***** (мужскими половыми органами) кроют.
Ну, а если серьезно - я ж говорю: чемпионство в России не выигрывается, а проигрывается. Класса нет ни у кого. В этот раз Юрий Палыч проиграл чемпионство к декабрю, и «Зенит» доехал на расслабоне; ну, теперь это переметнулось, значит, на борьбу за второе место. Что "Локо", что "Краснодар", вот ЦСКА, тоже некоторые думали - ход набрал, а дело-то все то же. Старинная РПЛьная игра. Проиграй предпоследним! Это и будет победа.
Жаль, не будет переходных. Я бы посмотрел на реактивный взлет милого моему сердцу Тедеско где-то между пятым и седьмым свистком арбитра против "Спартака". Он бы, если б дело дошло до переходных, обставил Фэлконы Маска просто на вдохновении", - написал Уткин.
А еще: Уткин рассказал, как чувствуют себя люди, болеющие за "Спартак"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22