Уткин высказался о командах, борющихся за второе место в РПЛ

Теги василий уткинлокомотив москвацска москвакраснодар

Уткин высказался о командах, борющихся за второе место в РПЛ

Известный комментатор и блогер Василий Уткин в телеграме рассказал, что думает о борьбе за второе место в РПЛ.

Напомним, второе место позволит команде выйти в групповой этап Лиги Чемпионов. На это место претендуют "Локомотив", "Краснодар" и ЦСКА.

"Приятно, что "Локомотив", несмотря на все давление и невзгоды, верен своему стилю. Как Юрий Палыч, кряхтя и подпрыгивая, вымучил с третьего - или четвертого, не помню - раза золотой матч, пришлось вдохновения Эдера ждать, а это штука редкая, - так вот и сейчас попадает в ЛЧ.

Удалось подхватить Николичу, надо признать. И это еще в сложной ситуации - тогда болельщики болели, а сейчас-то ***** (мужскими половыми органами) кроют.

Ну, а если серьезно - я ж говорю: чемпионство в России не выигрывается, а проигрывается. Класса нет ни у кого. В этот раз Юрий Палыч проиграл чемпионство к декабрю, и «Зенит» доехал на расслабоне; ну, теперь это переметнулось, значит, на борьбу за второе место. Что "Локо", что "Краснодар", вот ЦСКА, тоже некоторые думали - ход набрал, а дело-то все то же. Старинная РПЛьная игра. Проиграй предпоследним! Это и будет победа.

Жаль, не будет переходных. Я бы посмотрел на реактивный взлет милого моему сердцу Тедеско где-то между пятым и седьмым свистком арбитра против "Спартака". Он бы, если б дело дошло до переходных, обставил Фэлконы Маска просто на вдохновении", - написал Уткин.

А еще: Уткин рассказал, как чувствуют себя люди, болеющие за "Спартак"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 12 июля

Главные новости дня: 12 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов