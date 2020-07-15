Уткин высказался о конфликте между Карпиным и Прядкиным

Известный журналист, комментатор и блогер Василий Уткин встал на сторону главного тренера "Ростова" Валерия Карпина, у которого произошел конфликт с президентом Российской Премьер-Лиги Сергеем Прядкиным.

"Сейчас разговор пошел в другую сторону: а ведь "Ростов" поддержал Прядкина в момент, когда РФС пытался его сместить. Получается такой недальновидный шаг, и теперь все на него валят. Нет, друзья мои, дело совершенно не в этом. Когда клубы поддержали Прядкина, они поддержали не его лично и уж тем более не его программу действий, которой в принципе не существует. Клубы воспротивились тому, что им хотят навязать нового главу лиги вопреки всему. Вопреки просто их желанию, не спросив. Вот это было причиной единогласного голосования за Прядкина.

Прядкин получил поддержку, и вот теперь он решает заступиться за деловую репутацию лиги… Как можно обсуждать деловую репутацию, не высказывая критических замечаний? Как можно обсуждать деловую репутацию, не нанося ей тем самым некоторого гипотетического ущерба? Ну а что, разве РПЛ действительно профессионально и единообразно разобралась с ситуациями заболевания коронавирусом в разных клубах? Да нет конечно. Это стало важнейшим фактором соревнований. Ну и что это такое? Друзья мои, это и есть Роспотребнадзор чемпионат России по футболу. Карпин прав", — сказал Уткин в ролике на своем канале в YouTube.

Карпин после матча 28-го тура РПЛ с "Оренбургом" (0:0) жестко раскритиковал чемпионат России. После этого Прядкин обвинил тренера в нанесении ущерба имиджу РПЛ. В ответ на это Карпин высмеял чиновника.

Напомним, что из-за вспышки коронавируса в команде "Ростов" был вынужден играть юношеским составом в матче Российской Премьер-Лиги с "Сочи". Встреча закончилась поражением ростовского клуба с рекордным счетом 1:10.

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