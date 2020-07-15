Уткин высказался о конфликте между Карпиным и Прядкиным
Известный журналист, комментатор и блогер Василий Уткин встал на сторону главного тренера "Ростова" Валерия Карпина, у которого произошел конфликт с президентом Российской Премьер-Лиги Сергеем Прядкиным.
"Сейчас разговор пошел в другую сторону: а ведь "Ростов" поддержал Прядкина в момент, когда РФС пытался его сместить. Получается такой недальновидный шаг, и теперь все на него валят. Нет, друзья мои, дело совершенно не в этом. Когда клубы поддержали Прядкина, они поддержали не его лично и уж тем более не его программу действий, которой в принципе не существует. Клубы воспротивились тому, что им хотят навязать нового главу лиги вопреки всему. Вопреки просто их желанию, не спросив. Вот это было причиной единогласного голосования за Прядкина.
Прядкин получил поддержку, и вот теперь он решает заступиться за деловую репутацию лиги… Как можно обсуждать деловую репутацию, не высказывая критических замечаний? Как можно обсуждать деловую репутацию, не нанося ей тем самым некоторого гипотетического ущерба? Ну а что, разве РПЛ действительно профессионально и единообразно разобралась с ситуациями заболевания коронавирусом в разных клубах? Да нет конечно. Это стало важнейшим фактором соревнований. Ну и что это такое? Друзья мои, это и есть Роспотребнадзор чемпионат России по футболу. Карпин прав", — сказал Уткин в ролике на своем канале в YouTube.
Карпин после матча 28-го тура РПЛ с "Оренбургом" (0:0) жестко раскритиковал чемпионат России. После этого Прядкин обвинил тренера в нанесении ущерба имиджу РПЛ. В ответ на это Карпин высмеял чиновника.
Напомним, что из-за вспышки коронавируса в команде "Ростов" был вынужден играть юношеским составом в матче Российской Премьер-Лиги с "Сочи". Встреча закончилась поражением ростовского клуба с рекордным счетом 1:10.
Не пропустите: Геркус высказался о конфликте Карпина с РПЛ. | http://soccernews.ru
главное
-
ПСЖ назвал "Барселоне" условие по трансферу Неймара
-
Объявлен календарь матчей ЧМ-2022 в Катаре
-
Официально: Шюррле покинул "Боруссию"
-
"Манчестер Сити" сыграет в Лиге Чемпионов - решения УЕФА ничего не стоят, а финансовый "фэйр-плей" существует только на бумаге: реакция топовых СМИ на событие
-
Тренер академии "Локо" предложил игрокам основы купить квартиру семье Самохвалова
Лента новостей
-
"Спартак" сделал запрос по трансферу хавбека "Уфы"
-
"Реал" огласил заявку на матч с "Вильярреалом"
-
Кристиан Эриксен может покинуть "Интер" летом
-
Андре Шюррле может перейти в итальянский клуб
-
Бербатов предложил поставить памятник Зидану перед стадионом "Реала"
-
Тульский "Арсенал" обыграл "Урал" и может попасть в еврокубки
-
Уткин высказался о конфликте между Карпиным и Прядкиным
-
"Зенит" определился с лишним легионером, который покинет команду
-
"Ливерпуль" и "Бавария" не могут согласовать трансфер Алькантары
-
Томас Партей отказал ПСЖ и "Арсеналу"
-
Давид Алаба назвал свои зарплатные требования. Им интересуются "Реал", "Барселона", ПСЖ, "Челси" и "Манчестер Сити"
-
ПСЖ назвал "Барселоне" условие по трансферу Неймара
-
Быстров отреагировал на заявление порноактрисы, которая рассказала о несостоявшемся групповом сексе с ним и Аршавиным
-
Объявлен календарь матчей ЧМ-2022 в Катаре
-
Тьяго Алькантара выставил на продажу свой дом в Мюнхене
-
"Валенсия" готова расстаться с восемью игроками
-
Френки де Йонг восстановился после травмы
-
Президент ФИФА назвал чемпионат мира в России лучшим в истории
-
1
Кике Сетьен оценил свои шансы остаться в "Барселоне" на следующий сезон
-
"Лучше бы не видел". Аршавин рассказал о встрече с бывшей женой
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22