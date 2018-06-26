Уткин высказался о Неймаре

Известный телекомментатор Василий Уткин поделился мнением о Неймаре.

"Тяжело бороться с представлением, что Неймар - глубоко неуверенный в себе человек. Он мечется. Взять хоть макароны на голове. Хорошая история, с отсылкой к Роналдо-2002: пусть говорят о прическе и не обсуждают никакие проблемы (повреждение и прочее). Но после первой неудачной игры прическа-макароны куда-то пропала, как корова, прости Господи, языком слизнула.

Шире: перешел в ПСЖ, чтобы выйти из тени. Выдержал год. Ну как это? Кто так делает? Еще шире: вот эти его симуляции. Над которыми все смеются. Он теперь главный в мире симулянт. Роналду перестали в таком качестве воспринимать - он на самом деле редко подавал реальные поводы, но на нем это висело. Это же из-за того, что Неймар стянул это на себя.

Ну мешает же это образу. Продвижению, так сказать, бренда. Ну да, это не вполне футбол; но за те вершины в карьере, которые Неймаром не покорены, за все, которые не являются собственно титулами, иначе не побороться. Потому что в соперниках - люди-бренды. Ни мировым пупсом не стать. Ни любимцем старшеклассниц. Ни маскулинным символом. Но парень все это продолжает держать при себе. Неймар = инфантильность. Избыточная..." - заявил Уткин.

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