Уткин высказался о новом шоу на "Матч ТВ"

Фото: инстаграм Уткина/Автор неизвестен

Знаменитый российский комментатор и журналист Василий Уткин поделился мнением о новом шоу на "Матч ТВ" из-за которого с телеканала ушел Нобель Арустамян.

"Желтое шоу на Матче - про околофутбол - не имеет ни малейших перспектив. Я это вам очень просто покажу.

Оговорюсь - кто хочет работать желто, пожалуйста. Я не ханжа, я не зритель этой байды, но мне щелкнуть пультом несложно. Тупик не в этом.

Просто желтое шоу есть на Первом и на ВГТРК. И это шоу - обо всем. Спорт, балет, Марат Башаров избил свой же х*р - они обо всем.

Именно поэтому, но тупица Канделаки не понимает этого, ей бы лишний раз презентацию сделать впечатляющую - но именно поэтому желтое шоу про околоспорт проиграет уже существующим в одну калитку.Потому что такие шоу на каналах 1-2 не ограничены в темах. А тут - только спорт.

И впридачу если околоспорт интересует всех - персонажи придут сперва или на Первый, или к Малахову. Это совершенно очевидно.

У Дмитрия Губерниева сильный инстинкт самосохранения. Он отказался вести такое шоу на Матче. Уважаю, как всегда уважаю разум. Невозможно сделать такое шоу успешным с ограничением по теме. У конкурентов ограничений по теме нет.

И что еще существенно: спортсмены, у которых семейные скандалы, так устроен рынок - они теряют рекламные контракты. Тина настолько идиотична, что не заметила - такого желтого спортивного шоу нет нигде в мире. Ровно поэтому - это убивает рекламу. Ну, если не рекламировать героин.

В общем, думаю, шоу запустят. И вести заставят турникмена Романова. Красавчик, ведущий реально нот бэд, фотосессии прогремят, а от себя ему все равно сказать нечего. Жалко. Хороший, думаю, парень. Надеюсь, ему есть с кем посоветоваться", - написал Уткин в своем телеграм канале.

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