Уткин высказался о переходе Кокорина в "Сочи"

Известный футбольный блогер Василий Уткин поделился мыслями о переходе на правах аренды форварда Александра Кокорина из "Зенита" в "Сочи".

"Я доверяю словам тех, кто рассказывал о хорошей форме Кокорина и прогнозировал его успешное возвращение на свой игровой уровень. Единственное, что в этих ожиданиях вызывало сомнения, так это то, что каждый понимает под собственным уровнем Кокорина. Конкретным это понятие становилось только когда речь заходила о количестве звёзд в отеле или степени люксовости авто, в остальном же сколько людей, столько уровней Кокорина.

Мало того - аренда в "Сочи", подтверждает, что Кокорин в порядке. "Сочи" надо вытаскивать и сохранять в Премьер-лиге, иначе дивизия дорогостоящих игроков этого клуба превысит все пределы никчёмности. Надо же будет их куда-то девать. А куда? Тут чисто хозяйственные резоны. В остальном - "Зенит" уже чемпион, интенсивность игр маленькая, игроков достаточно.

Сроки принятия решения дополнительно указывают на управленческий уровень решения. Отпуск высшей администрации "Газпрома", торговавшейся в Новый Год с соседями, предсказуемо растянулся. С понедельника вышли, ну и порешали вопросы", - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Позднее он опубликовал ещё один пост на тему перехода Кокорина.

"Апдейт. С Кокориным всё не так. Даже моей циничной фантазии не хватило, чтобы догадаться о происходящем. Да, решение связано с возвращением высшей администрации из отпуска. В команде Кокориным довольны и на него рассчитывали. НО: принято решение гнобить парня дальше. Его не отпустили в "Фейеноорд", его не оставляют в "Зените", его ГНОБЯТ. Повезло с начальством", - добавил Уткин.

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