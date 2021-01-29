Уткин высказался о переходе Мусаева из "Зенита" в "Рубин"

Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин поделился мнением о грядущем трансфере полузащитника Леона Мусаева из "Зенита" в "Рубин".

"О Семаке. Пишут, что он был против перехода Леона Мусаева в "Рубин". А клуб его продал. Вопреки воле тренера. Отношения Семака с клубом - очень интересная тема, но в данном случае... Что должен думать молодой человек, который не играет? И какие аргументы в случае чего ему может предъявить тренер, чтобы он остался? Мне почему-то кажется, что никаких.

Мусаев в возрасте, когда одно неправильное решение стоит полгода (два ведь окна в сезоне), а неправильно проведённые полгода могут похоронить карьеру. Он правильно поступает. И "Зенит" поступает вполне в своей логике. Денег же никто не считает. Заиграет Мусаев - вернут. Отсчитают и вернут. Они так живут. А если игрок Семаку нужен, то он уже провёл в его команде достаточно времени, чтобы полученный опыт взаимодействия значил больше, чем обещания.

Леон правильно поступает, уходя играть туда, где в него верят и подтверждают эту веру деньгами. Я плохо знаю этого игрока. И не знаю, ни зачем он нужен "Рубину", ни каков его потенциал. Но футболист должен играть. А если Сергей расстраивается, то на самом деле может винить только себя. Надо давать шансы. Надо доверять игроку. Если этого нет, странно ждать доверия игрока", - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что "Рубин" купит Мусаева за 0,5 миллиона евро, а у "Зенита" будет право первоочередного выкупа хавбека.

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