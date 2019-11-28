Уткин высказался о перспективах "Локомотива" при Сёмине

Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин порассуждал о выступлении "Локомотива" в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов, а также поделился мнением о главном тренере "железнодорожников" Юрие Сёмине и его работе в клубе.

"Я был совершенно уверен, что "Локомотив" не выйдет из группы вообще никуда. Не потому что я желаю ему зла, а потому что "Локомотив" играет в малосовременный футбол, всё осложнилось ещё и травмами. И это при том, что, как я сказал чуть раньше, сейчас нет никакого смысла менять Сёмина. Он человек старомодный и уже не изменится. Но именно сейчас "Локомотив" стал бандой. То, что игроки давно играют друг с другом и вместе проводят время за пределами поля, делает "Локомотив" сплочённым коллективом. И сложился он таким именно с участием Сёмина.

"Локомотив" сделал неплохой шаг вперёд с точки зрения качества игры, но когда это банда, это ведёт к ограничению ресурсов, развивать это качество уже дальше невозможно, за рамками этой обоймы игроков развития у команды нет, а расширить обойму тоже катастрофически сложно. Стратегически в ближайшие месяцы "Локомотив" оказывается в ситуации, когда Алексей Миранчук уедет - если не в "Ювентус", то ещё куда-нибудь он точно отбудет, появятся новые футболисты наряду со старыми - в команде полно ветеранов.

В общем, всё это и сможет позволить клубу в будущем сделать некоторый шаг вперёд, и тогда безусловно встанет вопрос о новом главном тренере. Или о старом главном тренере, но с новых логических позиций. Так я отношусь к "Локомотиву" в этом сезоне и очень надеюсь, что, возможно, последний сезон Сёмина в этом клубе принесёт ему большой успех. Потому что только старый джедай может остановить сегодня империю зла (так блогер называет "Зенит" - примечание Soccernews)", - сказал Уткин.

Напомним, что "Локомотив" за тур до завершения группового этапа ЛЧ потерял шансы на евровесну. В РПЛ столичная команда идёт второй, отставая от лидирующего "Зенита" на 5 очков.

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