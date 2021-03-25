Уткин высказался о победе сборной России над Мальтой
Фото: twitter.com/radioutkin
Журналист Василий Уткин прокомментировал победу сборной России над Мальтой (3:1).
"Победа есть победа. И матч с Мальтой по-любому разгонная, следующие две гораздо важнее, и они состоятся в 5 ближайших дней. Однако сегодня у сборной России не было ни стиля, ни рисунка. Про мысль я даже не заикнусь.
Лучший футболист матча с отрывом - мальтиец Мбонг. Так играют, когда по виолончели смычком водят не с той стороны", - написал Уткин в телеграме.
После 1-го тура отбора на ЧМ-2022 Россия возглавила группу, обойдя Словению по дополнительным показателям.
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|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Сербия
|3
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|3
|6
|2
|Мексика
|3
|6
|3
|Южная Корея
|3
|3
|4
|Германия
|3
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|3
|9
|2
|Англия
|3
|6
|3
|Тунис
|3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3