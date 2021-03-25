Уткин высказался о победе сборной России над Мальтой

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Журналист Василий Уткин прокомментировал победу сборной России над Мальтой (3:1).

"Победа есть победа. И матч с Мальтой по-любому разгонная, следующие две гораздо важнее, и они состоятся в 5 ближайших дней. Однако сегодня у сборной России не было ни стиля, ни рисунка. Про мысль я даже не заикнусь.

Лучший футболист матча с отрывом - мальтиец Мбонг. Так играют, когда по виолончели смычком водят не с той стороны", - написал Уткин в телеграме.

После 1-го тура отбора на ЧМ-2022 Россия возглавила группу, обойдя Словению по дополнительным показателям.

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