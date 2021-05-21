Уткин высказался о подготовке сборной России к Евро-2020
Фото твиттер Газета.ру
Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин поделился мнением о подготовительной работе тренерского штаба сборной России в преддверии Евро-2020.
"Мне кажется, что в сборной России наступает период, который существенно отличается от её бытования, пребывания в отборочном режиме. Дело в том, что искусство подготовки команды к большому турниру само по себе уже давно стало отдельным футбольным жанром.
Перед Чемпионатом Мира 2018 года были ужасные, мучительные товарищеские матчи, корявые слова главного тренера, невозможность объяснить самые простые кадровые решения. Но мы убедились в том, что готовить к финальному турниру Черчесов и его команда очень хорошо умеют.
В этом смысле сейчас я в меньшей степени черчесоскептик, чем раньше. Думаю, команда подойдёт к Чемпионату Европы в хорошем физическом состоянии, а это примерно половина успеха. Впрочем, что здесь считать успехом? Мы же говорим о реализации потенциала, а вот потенциал этот, мне кажется, весьма и весьма конечен", - сказал Уткин.
На групповом этапе Евро-2020 россияне сыграют с Бельгией, Данией и Финляндией.
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