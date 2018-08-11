Уткин высказался о поражении "Зенита" в Лиге Европы

Известный футбольный комментатор Василий Уткин прокомментировал крупное поражение "Зенита" от минского "Динамо" в Лиге Европы.

"Мне сказать особо нечего, но все спрашивают: чего молчишь? А я же не обещал говорить по любому поводу, я не совсем СМИ - я СМИ-в-свое-удовольствие. И никакого удовольствия смотреть "Динамо" Минск с "Зенитом" в четверг не было. Вот я и не смотрел. И не буду смотреть "Зенит" раньше пятого тура. Незачем. Если не пройдет в группу Лиги Европы - это фиаско по любому.

В чемпионате, во-первых, брезгую. Мне противно, что календарь делается под "Зенит". Если вы думаете, что это не так, расскажите мне, например, почему уже не в первый раз на самый длинный, трудный физически и потенциально холодный выезд "Зенит" стабильно летает в первом туре. Пока тепло, пока не между играми... Год назад Хабаровск, сейчас Тюмень.

Это просто самое заметное - первый самый дальний тур. Меня обманывают, ну, и я подожду, пока игр будет много. Все объективней картина сложится. Это, во-первых. А во-вторых, я считаю, что новым штабом дела приняты в настолько запущенном и сложном состоянии, что о работе собственно Семака тура до пятого говорить просто наивно. Уважаю тех, кто это делает, но мне это не любопытно. Поэтому смотрю вскользь, читаю других, сам в основном молчу.

В "Зените" дела с точки зрения футбола очень и очень плохи. Зачем, кто и когда приглашал этих футболистов, давно поросло быльем. Три последних главных тренера - три ошибки, а их предшественник переработал как минимум год. Судить о дизайне, пока не поработала бригада ломовых уборщиц, - трата времени.

И само по себе поражение 0:4 от Минска не требует комментариев. Тут все понятно. Это дно, потом два слоя говна, а потом еще одно дно. Вот ответная игра очень интересна. Это уже вызов. Это уже конкретная, сложная ситуация как профессионального, так и человеческого вызова. Этот матч must see. Я обязательно буду в Питере и стану болеть за "Зенит", за друзей и за Семака. И даже за Низелика.

Да помню я, что матч без зрителей. Я и не пошел бы. В этом году во всех играх со мной на стадионе было 0:0. А я хочу, чтобы команда Семака прошла" - написал Уткин в своем телеграме.

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