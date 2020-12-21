Уткин высказался о предстоящем уходе Тедеско из "Спартака"
Известный журналист, комментатор и блогер Василий Уткин высказал мнение о главном тренере "Спартака" Доменико Тедеско, который отказался продлевать контракт, истекающий летом 2021 года.
"Мне совершенно непонятно, почему Тедеско должен уходить прямо сейчас. Контракт подписывается на определенный срок, и откуда-то возникают сомнения, что Тедеско уже бросил свою работу. На самом деле просто так не может быть. Просто в "Спартаке" все происходит не своим чередом.
Я думаю, что в феномене Тедеско, отношения к нему, есть еще очень важный аргумент. Он остается последней менеджерской фигурой в "Спартаке", которую не имеет смысла рассматривать критически.
Тедеско в этой ситуации казался человеком, на котором надоело рассматривать фигуру критически. Сам он вызывает довольно определенную симпатию, ну просто хотя бы внешним своим обликом – нечто среднее между хоббитом и домовым Добби. И все это в результате повергает нас в ситуацию, когда мы не можем оценить человека как тренера – он провёл два раза по полсезона пока что. То есть там вообще не может идти речь о результате. А в итоге мы уже сейчас должны к нему своё отношение сформировать. В этом, мне кажется, и заключается феномен Тедеско. И это не позитивная оценка его работы, а просто объяснение симпатии к нему", - сказал Уткин на канале в YouTube.
Ранее сообщалось, что "Спартак" может досрочно разорвать контракт с Тедеско, если сумеет найти ему замену до конца января 2021 года.
Не пропустите: Тедеско дисквалифицирован на три матча по итогам матча с "Сочи". | http://soccernews.ru
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