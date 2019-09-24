Уткин высказался о признании Месси лучшим игроком года

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Уткин высказался о признании Месси лучшим игроком года

Известный журналист и комментатор Василий Уткин прокомментировал победу аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси в голосовании за звание лучшего игрока года по версии ФИФА.

"Я уже писал и говорил о персоне ван Дейка в этом сезоне. Он годится в герои, но при том, что он отличный игрок и год вполне ассоциируется с ним, он ценен в качестве лауреата главной личной награды года в двух смыслах: как символ командности игры "Ливерпуля", лучшей команды года, и как символ же окончания эпохи полного доминирования Месси и Роналду. Собственно, итоги премии примерно эти два смысла и обозначили. С поправкой на то, что эпоха Месси/Роналду не обрывается, а плавно заканчивается. 

Остается добавить, что такие премии в нынешнем виде, конечно, очень инерционны. Тренеры, капитаны и болельщики не могут нормально отделять понятия "лучший", "любимый" и "лучший именно в этом году". 

Это журналистские задачи - формулировать такие смыслы. И премия главная, "Золотой мяч", тоже придумана журналистами, и по итогам их профессиональной оценки вручалась много лет. Собственно, журналисты выбрали ван Дейка.

Но если говорить о том, как бы проголосовал я, то я в этом году выбрал бы Месси. Это тема отдельного поста, который я еще напишу, попозже и не сегодня", - написал Уткин в своем Telegram-канале.

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