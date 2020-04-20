Уткин высказался о провале Шюррле в "Спартаке"

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Уткин высказался о провале Шюррле в "Спартаке"

Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин поделился мыслями о неудачной аренде полузащитника Андре Шюррле в "Спартак".

"Про Шюррле. Я, кстати, воздерживался от участия в разговорах о нём с самого начала, так как-то вышло. Когда он приехал и попёрло, я не считал это существенным, поскольку совершенно не сомневался, что с Кононовым это мёртвому припарки. А про то, почему я так считаю, пояснять уже было поздно, всё сказано давно. И сейчас очевидно, что надежд он не оправдал. В целом возразить нечего, это факт.

Но, как поёт мой добрый товарищ, есть один момент, который упускается. Знаете, я бы тоже ошибся с Шюррле. Потому что совершенно очевидно, что в момент, когда он появился, он очень хотел играть, и готов был играть за "Спартак", и реально отдавал все силы. Они быстро кончились. Вступили в действие иные факторы. Возможно, и даже наверняка - читавшиеся. Но тут не было, понимаете, обмана. Большой футболист, большая карьера заканчивается достаточно резко, должен он или нет пытаться вытащить себя из этого пике? Обязан. Как это делается? Верой в себя, насилием над собой.

Шюррле верил в себя. Просто он уже не был собой. И я на месте Цорна, к которому у меня масса претензий и я их никак не перечёркиваю этим соображением и в близком будущем намерен поехидничать, тоже наверняка подпал бы под обаяние этого желания большого футболиста вернуться. И реальную готовность строго на момент, когда это решалось. Для меня это именно такая история. Как большой игрок изо всех сил пытался остаться и снова стать чемпионом. И у него драматически это не получилось. В этом редкость, почти уникальность этой истории.

А менеджмент "Спартака"... Это штука давняя, постоянная, довольно однообразная. Тут ничего не меняется и не будет серьёзно меняться долго. Пока... Я точно знаю, что должно случиться, но говорить не буду. Потому что пример Шюррле ровно про то, как легко бывает обмануться даже в хорошем. Или как минимум в неплохом. Так что я подержу в себе", - написал Уткин в своём телеграм-канале.

"Спартак" арендовал Шюррле прошлым летом. В активе футболиста в текущем сезоне 2 гола и 4 ассиста в 18 матчах.

На прошлой неделе гендиректор столичного клуба Томас Цорн объявил, что немец покинет команду летом и вернётся в дортмундскую "Боруссию".

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