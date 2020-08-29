Уткин высказался о работе арбитра Матюнина в матче "Спартак" - "Арсенал"

Теги спартак москваарсенал тулавасилий уткин

Уткин высказался о работе арбитра Матюнина в матче "Спартак" - "Арсенал"

Футбольный журналист Василий Уткин высказался о работе арбитра Алексея Матюнина в матче "Спартак" - "Арсенал" (2:1).

"Звучат призывы отправить арбитра Матюнина на полиграф. Давайте лучше на кол. Эффективнее. Да и эффектнее", - написал Уткин в своем твиттере.

Напомним, что "Арсенал" остался недоволен удалением Даниила Лесового на 45-й минуте матча.

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