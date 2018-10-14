Уткин высказался о работе Канделаки на "Матч ТВ"

2 Теги василий уткинматч тв

Уткин высказался о работе Канделаки на "Матч ТВ"

Известный телекомментатор Василий Уткин высказался в адрес Тины Канделаки.

"О Тине сегодня много говорится - и об аппаратной победе над Чернышенко, о сложной комбинаторике политической поддержки и так далее в связи с тем, что по истечении действующего договора она сохранила пост генерального продюсера "Матч ТВ". Простая же и незатейливая реальность заключается в том, что Тина Канделаки на "Матче" не отвечает ни за что. У нее нет ни единого проекта, который она бы вела. Нет права финансовой подписи. Нет очерченной зоны ответственности.

Сейчас единственное право, которое сохраняет Канделаки с новым договором - это право указывать должность на визитной карточке и подписывать ею свои интервью. Означает это то, что найти для себя хоть сколько-нибудь значимую работу при всех связях Канделаки уже не может. Что неудивительно, памятуя о том, что все ее проекты, начиная с Апостола, так примитивно обанкротившегося, включая косметику с параноидальным названием, были разновидностями краха. Даму даже для виду на распил уже не посадить.

Ее контракт - пенсия. Полномочий у нее в компании, как у космического туриста на МКС. И руки в синяках, потому что ни к чему нельзя прикасаться. Страшная тайна Тины Канделаки заключается в том, что она ничего, совсем ничего не умеет" - написал Уткин в Телеграме.

Читайте также: Уткин: "Не хочу, чтобы Кокорин и Мамаев жили в тюремном безделье на мои налоги". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Тарас

Мне кажется,что Уткин впервые раз в жизни что - то СЕРЬЁЗНОЕ сказал.......!

Ответить
Алексей

Адекватные слова, адекватного человека, смотрящего правильное положение дел на канале. Позор холдингу

Ответить

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 17 января

Главные новости дня: 17 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов