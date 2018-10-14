Уткин высказался о работе Канделаки на "Матч ТВ"

Известный телекомментатор Василий Уткин высказался в адрес Тины Канделаки.

"О Тине сегодня много говорится - и об аппаратной победе над Чернышенко, о сложной комбинаторике политической поддержки и так далее в связи с тем, что по истечении действующего договора она сохранила пост генерального продюсера "Матч ТВ". Простая же и незатейливая реальность заключается в том, что Тина Канделаки на "Матче" не отвечает ни за что. У нее нет ни единого проекта, который она бы вела. Нет права финансовой подписи. Нет очерченной зоны ответственности.

Сейчас единственное право, которое сохраняет Канделаки с новым договором - это право указывать должность на визитной карточке и подписывать ею свои интервью. Означает это то, что найти для себя хоть сколько-нибудь значимую работу при всех связях Канделаки уже не может. Что неудивительно, памятуя о том, что все ее проекты, начиная с Апостола, так примитивно обанкротившегося, включая косметику с параноидальным названием, были разновидностями краха. Даму даже для виду на распил уже не посадить.

Ее контракт - пенсия. Полномочий у нее в компании, как у космического туриста на МКС. И руки в синяках, потому что ни к чему нельзя прикасаться. Страшная тайна Тины Канделаки заключается в том, что она ничего, совсем ничего не умеет" - написал Уткин в Телеграме.

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