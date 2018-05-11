Уткин высказался о расширенном списке футболистов сборной на ЧМ-2018

Известный комментатор Василий Уткин не понимает решений наставника сборной России Станислава Черчесова.

"Наверное, мне нужно что-то сказать относительно состава сборной России, оглашенного главным тренером Черчесовым. Но я пока не могу. Много частностей схожего свойства.

Вот в качестве примера; как может Черчесов сказать 2 мая вот это: "Можно ли Дмитрия Комбарова за три недели натренировать так, чтобы он мог удержать Салаха? Можно. Потому что..." и так далее. И сказав это в районе 2 мая, 11 мая Черчесов не включает Дмитрия Комбарова в расширенный список кандидатов в сборную. Вот я пока не знаю, как мне об этом, и о другом, и обо всем написать.

Мне для этого нужно уточнить, и я в процессе, существует ли в русском языке выражение "клинический мудак". Допустимо ли оно логически. Уточнив это, я должен справиться, не наступает ли административная ответственность в случае, если назвать человека клиническим мудаком без медицинского заключения на руках? Если наступает, надо понять, потяну ли я ее. Готов рискнуть. И еще важно, наступает ли уголовная ответственность, если - с. С заключением, то есть. За разглашение медицинской тайны.

Вне зависимости от всего этого я совершенно уверен, что до 2016 года клинические мудаки к управлению сборной России/СССР не допускались. Но все когда-нибудь происходит впервые. Кто знает, может быть, родился новый диагноз в мировой медицине? P.S. Слово "мудак" признано Роскомнадзором допустимым к употреблению в СМИ" - написал Уткин в телеграме.

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