Уткин высказался о Роналду и Месси

Известный футбольный комментатор Василий Уткин поговорил о Лионеле Месси и Криштиану Роналду.

"Вот почему все-таки так получается, что команды Роналду как-то выигрывают, а команды Месси не то чтобы нет, но поменьше? Почему Месси, чтобы быть готовым к мундиалю, берет и сливает Лигу Чемпионов, готовится как звереныш и мажет пенальти в первом матче, а Роналду выигрывает ЛЧ и делает величайший хет-трик в истории мировых первенств после, ну разве что, Джеффа Херста? Странно ведь это.

Казалось бы, если брать их двоих… Вот Роналду с его непомерным эго. И вот Лео, которого каждый хочет погладить по голове и спросить: как дела, малыш? В борьбе с этим синдромом Месси набил себе татуировок и отрастил бороду в стиле императора Фридриха, но желание никуда не пропало. Роналду порождает - даже при поклонении - зависть. Месси порождает даже с завистью - сочувствие.

Но частью великой команды Роналду удается быть всю жизнь, и команд этих три. Он добился титулов во всех, где был взрослым. Месси удавалось быть частью великой команды только, когда он был в ней главным гением, главной звездой, но при этом не главным человеком. Как только вырос Месси и при этом не стало рядом Хави, Пуйоля и так далее - может быть, и не поэтому, но с этого момента - неудачи. Есть ли ответ?

Может, дело в том, что Роналду не слишком интересует окружающий мир. Его эго измеряется в миллионах черчесовых, но оно направлено как-то внутрь. Рядом с ним можно сосуществовать, а его не особо интересует, кто рядом. С Месси все надо согласовать. Тренера. Кого не взять в сборную (правильно Икарди не взяли, но тем не менее). Кого взять. Месси нуждается в окружающих, а Роналду только в себе.

Себя привести в боеготовность - огромный труд. Но все же не такой титанический, как наряду с этим еще и построить окружающую Вселенную. Это вообще тщетная задача. Так что Роналду велик. А Месси нет. Он моцик" - написал Уткин в Telegram.

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