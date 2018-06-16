Уткин высказался о Роналду и Месси

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Уткин высказался о Роналду и Месси

Известный футбольный комментатор Василий Уткин поговорил о Лионеле Месси и Криштиану Роналду.

"Вот почему все-таки так получается, что команды Роналду как-то выигрывают, а команды Месси не то чтобы нет, но поменьше? Почему Месси, чтобы быть готовым к мундиалю, берет и сливает Лигу Чемпионов, готовится как звереныш и мажет пенальти в первом матче, а Роналду выигрывает ЛЧ и делает величайший хет-трик в истории мировых первенств после, ну разве что, Джеффа Херста? Странно ведь это.

Казалось бы, если брать их двоих… Вот Роналду с его непомерным эго. И вот Лео, которого каждый хочет погладить по голове и спросить: как дела, малыш? В борьбе с этим синдромом Месси набил себе татуировок и отрастил бороду в стиле императора Фридриха, но желание никуда не пропало. Роналду порождает - даже при поклонении - зависть. Месси порождает даже с завистью - сочувствие.

Но частью великой команды Роналду удается быть всю жизнь, и команд этих три. Он добился титулов во всех, где был взрослым. Месси удавалось быть частью великой команды только, когда он был в ней главным гением, главной звездой, но при этом не главным человеком. Как только вырос Месси и при этом не стало рядом Хави, Пуйоля и так далее - может быть, и не поэтому, но с этого момента - неудачи. Есть ли ответ?

Может, дело в том, что Роналду не слишком интересует окружающий мир. Его эго измеряется в миллионах черчесовых, но оно направлено как-то внутрь. Рядом с ним можно сосуществовать, а его не особо интересует, кто рядом. С Месси все надо согласовать. Тренера. Кого не взять в сборную (правильно Икарди не взяли, но тем не менее). Кого взять. Месси нуждается в окружающих, а Роналду только в себе.

Себя привести в боеготовность - огромный труд. Но все же не такой титанический, как наряду с этим еще и построить окружающую Вселенную. Это вообще тщетная задача. Так что Роналду велик. А Месси нет. Он моцик" - написал Уткин в Telegram.

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Комментарии
Торнадо

Всем привет! Случайно зашел на сайт, у вас тут весело. Вспоминаю старую версию сайта и рад встретить старых знакомых Джонни, Жугулятора, Лявона и Зендена! Молодцы пацаны в своем репертуаре! Зенден как охота?

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Бьянкочелести

Раз умник Василий Уткин затронул окружающий роналду мир то почему он не вспоминает египетского кикбоксера который португала на руках носит и тот к нему на выходные летает, палец, который в очко марсело пытается криштиано засунуть и многое другое. походу этот розовый мир им обоим и роналду и уткину помогает. за Месси то ничего такого не замечено. нужно быть объективным. р.с. не болельщик Месси, просто его уважаю.

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Evgeny

не болельщик месси, но хейтер роналду , надо было написать

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Бьянкочелести

ну хейтер так хейтер. просто не люблю пидоров и людей которые не умеют за себя ответить

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Бьянкочелести

вернее не могут

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Джонни

Хм!... Ну надо же! На все 100 процентов согласен! ))) Не думал, что кто-то из затусованных специалистов когда-нибудь так досконально разберёт и изложит всю разницу между этими двумя выдающимися игроками! ) Ибо есть футболисты - артисты, радующие глаз. А есть машины-ремесленники, штампующие голы и титулы. Я, наверное, весьма олдскульный болельщик, так как всегда привык наслаждаться красотой на поле, а не на табло и в статистике. Зубастик, Рональдиньо и Криш - вот это легенды футбольно-театрального действа! ))

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alexfor

а причем тут португальский статист? от него как раз зрелища мало, больше набитой статы

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Джонни

Ну да! Вчера был всего лишь один из сотен матчей, где от "португальского статиста" сааааавсем мало зрелища было! А Великый хоббит всея Каталонии сегодня феерил мега-финтами и искромётным дриблингом налево и направо! )) А скандинавы - красавы! Действуют по давно отлаженной схеме гера Отто: набери в команду побольше двухметровых оглоблей и любой Месси становится бесполезен! ) Не удивлюсь, если Исландия с первого места выйдет.

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Пьянь

Жоня-Жоня, какой же ты тупой (((

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Джонни

О! Стасик Жигулятор нарисовался! Прости уж меня, неразумного! )))))

alexfor

скандинавы-то знатный автобус выставили и по месси играли по 3 чела, роналду бы даже мяча в такой ситуации не видел, ну а испашки играли в атакующий футбол и давали атаковать и дельфину, давая много пространства. даже при втором голе никто пробить не помешал.

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alexfor

лол) пеналь, дичайший косяк вратаря - пипец, какое зрелище, прям топовый футбол от короля бассейна) про штрафной, забитый с 46 попытки, базара нет. ну а месси, что месси, впервые за долгое время выдал дерьмовый матч, бывает.

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Джонни

Ясно. )))) Аргентина - Чемпион! ))))))))

lyavon

Как-то слишком категорично, но, пожалуй, соглашусь.

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Сергей

У аргентине хароший команда пенальти не умейеть быть месси не лучший роналдо лучший

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Сергей

Полностью согласен

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Йо

Месси выйграл почти все, как можно его принижать?

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Evgeny

и что же он выиграл того , чего не выигрывал Рон ? А что же он выиграл со сборной , кроме олимпиады ?

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта

Все верно написано. Щас прилетят пьянь и умнейший зенден и напишут " МЕССИ НИНАДА ВЫИГРЫВАТЬ ТИТУЛЫ ОН И ТАК ЛУЧШИЙЙ!"

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Зенден

О, и тут ты опущенный гадишь под себя. Оказывается, что у тебя никчемного диванного мыслителя, что у этого жирного чмошника и мысли даже одинаковые. У вас уже много общего глупые уродцы)

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта

да да да) Как всегда мега конструктивно, в который раз показываешь свои умственные способности) А по делу, что тут не так сказано?

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Зенден

С тобой я не собираюсь ничего обсуждать.

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта

В который раз, блеснул умишком)

роналдуфилы чмошники

ну так вася уткин - известный роналдудрочер, ничего нового.

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роналдуфилы чмошники

ну так вася уткин - известный реалодрочер, ничего нового.

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