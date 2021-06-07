Уткин высказался о скандале с новой формой сборной Украины

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Уткин высказался о скандале с новой формой сборной Украины

Фото скриншот из видео на ютуб-канале Василия Уткина

Известный видеоблогер и журналист Василий Уткин отреагировал на резонансную ситуацию с презентацией новой формы сборной Украины.

Напомним, что на футболках изображён контур границ страны с Крымом. Это вызвало возмущение в России, где считают полуостров своей территорией.

Кроме того, в районе воротника есть надписи "Слава Украине" и "Героям слава". Эти фразы носят политический характер, поэтому их появление на экипировке запрещено правилами УЕФА.

"Я вот чего не пойму. С чего бы вдруг возникнуть международному скандалу из-за формы сборной Украины? Посмотрите, какие страны официально признали Крым российским. Там нет ни одной страны - участницы чемпионата Европы. Например. Собственного взгляда на государственные границы ни у УЕФА, ни у ФИФА отродясь не было. И это принцип (в нем как раз частично и заключается так называемый "спорт вне политики"): эти организации зеркалят точку зрения на это ООН. ООН признает Украину в тех границах, которые сейчас нанесены на форму сборной этой страны. Так что я совершенно не вижу тут оснований для международной бучи. Поправьте меня, если я ошибаюсь.

Мне лично на редкость всё равно, что нанесено на форму какой угодно сборной, кроме российской. На которой, напомню, изначально - НА ОФИЦИАЛЬНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ - флаг России на рукаве был изображен в перевёрнутом виде. Полагаю, до презентации эту форму видели все официальные лица и этого НЕ ЗАМЕТИЛИ. Или не поняли, что не так. Вот это было унизительно. А как одета сборная Украины, мне по фигу", - написал Уткин в своём телеграм-канале.

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