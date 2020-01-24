Уткин высказался о скандале с выборами президента РПЛ

Известный блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал новость о том, что РФС отменил победу Сергея Прядкина на выборах президента РПЛ.

Из-за нарушений правил президент РПЛ будет переизбран.

"Весь смысл фигуры Прядкина в том, что он более-менее устраивает всех. А человек, который устраивает всех, не может встревать в противостояние.

Дело не в том, нарушена или нет юридическая процедура. И не в том, полномочен ли РФС настаивать на перевыборах. Дело в том, и это все понимают - от "Спартака" до "Тамбова" - что в клубном футболе нужны перемены. Там что-то устроено сильно не так", - написал Уткин в своем телеграм-канале.

Напомним, что кандидатуру 58-летнего функционера на досрочных выборах, которые прошли на прошлой неделе, единогласно поддержали все клубы лиги.

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