Уткин высказался о словах Шалимова про бомжей и дармоедов

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Уткин высказался о словах Шалимова про бомжей и дармоедов

Видеоблогер Василий Уткин отреагировал на скандальное заявление главного тренера "Ахмата" Игоря Шалимова.

Напомним, что 51-летний специалист пытался вступиться за российскую власть. Он выразил уверенность, что критикующие правительство люди живут лучше, чем бомжи, поэтому им не обязательно помогать в условиях кризиса.

"Игорь Шалимов назвал дармоедами. На самом деле даже неважно, кого, достаточно того, что не себя. Тренер команды с последнего места в чемпионате. С последнего. И он называет дармоедом кого-то ещё. Не себя. Тренер аутсайдера чемпионата России с зарплатой порядка полумиллиона долларов в год. Натренировал на последнее место за пол-лимона грина (плюс-минус), и дармоед кто-то другой. На чистом последнем месте. Единолично. Это успех. Успех Игоря Шалимова, определённо дающий право называть дармоедами окружающих", - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Стоит отметить, что Шалимов уже удалил свою публикацию из инстаграма.

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