Уткин высказался о слухах про Кокорина в "Роме"
Журналист и видеоблогер Василий Уткин поделился мыслями об информации касательно возможного перехода форварда Александра Кокорина из "Спартака" в "Рому".
"Рома" - довольно странная команда. В ней сейчас поменялся владелец. Один другого эксцентричнее. Новый владелец любит старые самолёты и сам одалживал самолёт для съёмок Нолану в "Дюнкерке", сам ещё на нём и летал. То есть довольно специфический человек. Возможно, старый самолёт и Кокорин - какие-то пересекающиеся понятия", - сказал Уткин.
Напомним, что Кокорин только в августе стал игроком "Спартака", но так и не дебютировал за "красно-белых" из-за травмы.
Ранее сообщалось, что ради перехода в "Рому" нападающий готов пойти на сокращение зарплаты.
Не пропустите: Кокорин до перехода в "Спартак" мог оказаться в "Фиорентине". | http://soccernews.ru
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