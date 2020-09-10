Уткин высказался о слухах про Кокорина в "Роме"

Журналист и видеоблогер Василий Уткин поделился мыслями об информации касательно возможного перехода форварда Александра Кокорина из "Спартака" в "Рому".

"Рома" - довольно странная команда. В ней сейчас поменялся владелец. Один другого эксцентричнее. Новый владелец любит старые самолёты и сам одалживал самолёт для съёмок Нолану в "Дюнкерке", сам ещё на нём и летал. То есть довольно специфический человек. Возможно, старый самолёт и Кокорин - какие-то пересекающиеся понятия", - сказал Уткин.

Напомним, что Кокорин только в августе стал игроком "Спартака", но так и не дебютировал за "красно-белых" из-за травмы.

Ранее сообщалось, что ради перехода в "Рому" нападающий готов пойти на сокращение зарплаты.

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