Уткин высказался о смене главного тренера в "Локомотиве" перед возобновлением сезона

Известный блогер Василий Уткин в своем ютуб-канале высказался по поводу того, что в "Локомотиве" перед возобновлением сезона сменился тренер.



Напомним, 31 мая "железнодорожников" покинул Юрий Семин, его место занял сербский специалист Марко Николич.



"В ситуации с "Локомотивом" героев вообще нет. Три стороны ломают клуб усердно со всех сторон. Болельщики - в самом прямом смысле: раскачивают ситуацию, публикуют какие-то странные тексты и информацию, совершенно не принимают нового тренера - какая разница, откуда он взялся, если он уже взялся и явно приехал добиться успеха и поработать за свои деньги? Но всё равно это никого не интересует - "Верните нам Юрия Палыча".

Во всей этой ситуации, когда администрация клуба принимает одно за другим просто идиотские решения, когда болельщики раскачивают клуб и ломают его, а Сёмин позволяет это делать и не поддерживает клуб в нынешнем состоянии ни словом, ни делом, я для себя понимаю, что есть только одна группа людей, которая совершенно точно сейчас заинтересована в том, чтобы "Локомотив" добился успеха, и всё для этого сделает. Это группа футболистов и тренерский штаб во главе с Марко Николичем", - сказал Уткин.

21 июня "Локомотив" сыграет с "Оренбургом" в рамках 23-го тура чемпионата РПЛ.

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