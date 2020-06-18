Уткин высказался о смене главного тренера в "Локомотиве" перед возобновлением сезона

Теги локомотив москвавасилий уткин

Уткин высказался о смене главного тренера в "Локомотиве" перед возобновлением сезона

Известный блогер Василий Уткин в своем ютуб-канале высказался по поводу того, что в "Локомотиве" перед возобновлением сезона сменился тренер.

Напомним, 31 мая "железнодорожников" покинул Юрий Семин, его место занял сербский специалист Марко Николич.

"В ситуации с "Локомотивом" героев вообще нет. Три стороны ломают клуб усердно со всех сторон. Болельщики - в самом прямом смысле: раскачивают ситуацию, публикуют какие-то странные тексты и информацию, совершенно не принимают нового тренера - какая разница, откуда он взялся, если он уже взялся и явно приехал добиться успеха и поработать за свои деньги? Но всё равно это никого не интересует - "Верните нам Юрия Палыча".

Во всей этой ситуации, когда администрация клуба принимает одно за другим просто идиотские решения, когда болельщики раскачивают клуб и ломают его, а Сёмин позволяет это делать и не поддерживает клуб в нынешнем состоянии ни словом, ни делом, я для себя понимаю, что есть только одна группа людей, которая совершенно точно сейчас заинтересована в том, чтобы "Локомотив" добился успеха, и всё для этого сделает. Это группа футболистов и тренерский штаб во главе с Марко Николичем", - сказал Уткин.

21 июня "Локомотив" сыграет с "Оренбургом" в рамках 23-го тура чемпионата РПЛ.

Не пропустите: Божович назвал главную проблему Николича в "Локомотиве"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Sky Sports: "Бавария" продлила аренду Коутиньо до конца сезона

Sky Sports: "Бавария" продлила аренду Коутиньо до конца сезона

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов