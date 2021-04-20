Уткин высказался о создании Суперлиги Европы
Фото скриншот из видео на ютуб-канале Василия Уткина
Известный журналист и видеоблогер Василий Уткин отреагировал на создание нового турнира - Суперлиги Европы.
"О Суперлиге. Простая история, на самом-то деле. Откуда взяться новым деньгам? Новым рынкам... Ничего этого нет. Сейчас Суперлига – это проект про то, чтобы поделить на 20 тот пирог, который раньше делили, к примеру, на 50. Ничего больше. Отсюда и отношение", - написал Уткин в своём телеграм-канале.
Своё участие в Суперлиге Европы уже подтвердили "Реал", "Барселона", "Атлетико", "Ювентус", "Интер", "Милан", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал" и "Тоттенхэм". Немецкие клубы и ПСЖ пока отказываются.
Ожидается, что первый розыгрыш нового турнира состоится в августе 2021 года.
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