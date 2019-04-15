Уткин высказался о том, что "Матч ТВ" больше не будет транслировать АПЛ

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Уткин высказался о том, что "Матч ТВ" больше не будет транслировать АПЛ

Известный футбольный комментатор Василий Уткин высказался о работе руководства телеканала "Матч ТВ".

"Почему "Матч ТВ" проиграл борьбу за показ АПЛ? Потому что Rambler Group больше заплатил. Руководство канала постепенно просирает все. Они полагали, что являются монополистами и пытались диктовать свои условия, однако сильно просчитались.

Возможность работы на Rambler? Это не вопрос одного лишь желания. Но я хотел бы этого", - приводят слова Уткина российские СМИ.

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