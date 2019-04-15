Уткин высказался о том, что "Матч ТВ" больше не будет транслировать АПЛ
Известный футбольный комментатор Василий Уткин высказался о работе руководства телеканала "Матч ТВ".
"Почему "Матч ТВ" проиграл борьбу за показ АПЛ? Потому что Rambler Group больше заплатил. Руководство канала постепенно просирает все. Они полагали, что являются монополистами и пытались диктовать свои условия, однако сильно просчитались.
Возможность работы на Rambler? Это не вопрос одного лишь желания. Но я хотел бы этого", - приводят слова Уткина российские СМИ.
Читайте также: Уткин: "Укрепляюсь во мнении, что за нападением на меня стоит Агузаров или Черчесов". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Сокамерники Мамаева ждут благодарности за матч в СИЗО
-
Иванович признан лучшим игроком "Зенита" в матче 23-го тура с "Анжи"
-
Кьеллини, вероятно, пропустит матч с "Аяксом"
-
Footyheadlines опубликовал фотографию домашней игровой формы "Ливерпуля" на следующий сезон
-
Джано Ананидзе может стать игроком "Краснодара"
Лента новостей
-
Роналду попал в заявку на матч с "Аяксом"
-
Бартомеу сравнил Дембеле и Неймара
-
"Леганес" - "Реал": видеотрансляция матча 32-го тура Примеры
-
Уткин высказался о том, что "Матч ТВ" больше не будет транслировать АПЛ
-
Сокамерники Мамаева ждут благодарности за матч в СИЗО
-
"Леганес" в случае победы над "Реалом", компенсирует болельщикам затраты за купленные футболки
-
Тер Штеген поделился мнением о Де Хеа
-
Руководство "Спартака" провело серьезный телефонный разговор с Кононовым
-
"Вест Хэм" намерен перехватить трансферную цель "Арсенала" и "Тоттенхэма"
-
Иванович признан лучшим игроком "Зенита" в матче 23-го тура с "Анжи"
-
Гюндоган летом может сменить "Манчестр Сити" на "Интер"
-
Месси примет участие в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед"
-
Вальверде: "Мы надеемся на проход в полуфинал, однако нас ждет сложный матч с сильным соперником"
-
Гвардиола: "Я чувствую, что мы пройдём в полуфинал Лиги чемпионов"
-
Кьеллини, вероятно, пропустит матч с "Аяксом"
-
Тер Штеген рассказал об ожиданиях от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Манчестр Юнайтед"
-
Footyheadlines опубликовал фотографию домашней игровой формы "Ливерпуля" на следующий сезон
-
Джано Ананидзе может стать игроком "Краснодара"
-
8
Турнир прогнозов Лиги Чемпионов: анонс 10 тура
-
4
К Кокорину все еще не пускают спортивного врача
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|23
|48
|2
|Локомотив Москва
|23
|42
|3
|Краснодар
|23
|42
|4
|ЦСКА Москва
|23
|40
|5
|Спартак Москва
|23
|36
|6
|Ростов
|23
|35
|7
|Оренбург
|23
|32
|8
|Арсенал Тула
|23
|32
|9
|Рубин
|23
|30
|10
|Ахмат
|23
|30
|11
|Крылья Советов
|23
|27
|12
|Урал
|23
|27
|13
|Динамо Москва
|23
|25
|14
|Уфа
|23
|21
|15
|Анжи
|23
|19
|16
|Енисей Красноярск
|23
|13